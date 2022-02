Pengakuan Millen Cyrus, Tetap Pertahankan Jati Diri Sebagai Laki-Laki Meski Pasang Implan Payudara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Mengenal sosok Millen Cyrus sepupu dari artis ternama tanah air yaitu Ashanty.

Selebgram yang juga dikenal sebagai keponakan Ashanty tersebut banyak disorot karena penampilannya yang terihat ayu.

Millen Cyrus juga mengakui dirinya melakukan operasi implan payudara.

Kendati berpenampilan seperti wanita tulen, Millen Cyrus mengaku tetap ingin dimakamkan sebagai laki-laki kalau dirinya meninggal nanti.

Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Melaney Ricardo, Kamis 17 Februari 2022.

"Tapi kalau meninggal aku ingin sebagai laki-laki, of course," tandas Millen Cyrus.

Meski begitu, Millen Cyrus belum ingin merubah penampilannya menjadi layaknya laki-laki dalam waktu dekat.

"Kalau sebelum (meninggal) itu mungkin sampai sekarang belum kepikiran."

"Cuma I'm happy this way, aku bahagia dengan diriku yang sekarang," bebernya.

Bertolak belakang dengan penampilannya, Millen Cyrus mengaku masih menjalankan ibadah seperti laki-laki.

"Aku pun salat juga masih laki-laki, aku pakai kaos sama sarung, rambut dikuncir," ujar Millen Cyrus.

"Ya kaya bener-bener kembali ke kodrat, gitu."

"Cuma after this aku mau pergi syuting, make up and everything," pungkasnya.

