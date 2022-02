Head To Head Portugal Vs Turki Jelang Jadwal Play Off Qualifikasi Piala Dunia Qatar 2022

PHIL DUNCAN / PROSPORTSIMAGES / DPPI VIA AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Portugal dan Turki adalah dua negara di Benua Eropa yang harus saling berhadapan untuk mempertahan asa lolos ke putaran final Piala Dunia Qatar 2022.

Portugal Vs Turki harus saling berhadapan pada babak play off qualifikasi Piala Duna 2022.

Setelah saling membunuh antara Portugal Vs Turki, pemenang antara keduanya akan menghadapi pemenang antara Italia vs Makedonia Utara.

Portugal Vs Turki dan Italia vs Makedonia Utara berada pada part C.

Empat negara ini harus saling membunuh untuk memastikan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia Qatar.

Portugal Vs Turki akan berlangsung pada Jumat, 25 Maret 2022.

Dalam catatan sejarah Portugal Vs Turki tercatat pernah bertemu 3 kali.

Dari pertemuan itu, Portugal mampu unggul 2 kali atas Turki.

Terakhir kali pertemuan kedua negara ini pada 2012 silam.

Kala itu pertandingan bertajuk persahabatan dan Turki mampu unggul atas Portugal.