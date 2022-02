Live Hasil Barcelona Vs Napoli & Update Score Sekarang Dortmund Vs Rangers, Sheriff Vs Braga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada 8 pertandingan seru babak knock out play off 16 besar Europa League tersaji malam ini Jumat 18 Februari 2022.

Pertandingan malam ini merupakan leg pertama babak play off untuk memperebutkan tiket 16 besar Liga Eropa 2021-2022.

Tim yang mengikuti play off adalah peringkat kedua atau runner up setiap grup babak penyisihan Europa League dan tim peringkat ketiga yang mengikuti babak penyisihan Liga Champions.

Saksikan pertandingan seru malam ini yang disiarkan langsung di SCTV serta streaming video.com.

Pada artikel ini akan dilengkapi link streaming video.com hingga SCTV dan live score.

SCTV akan menayangkan Barcelona Vs Napoli dan FC Porto Vs Lazio.

Petandingan malam ini dibagi dua waktu, waktu pertama pukul 00.45 WIB dan kedua adalah pukul 03.00 WIB.

Jadwal Europa League Malam Ini Jumat 18 Februari 2022 (WIB):

00:45 Barcelona Vs Napoli



00:45 Borussia Dortmund Vs Rangers



00:45 FC Sheriff Vs SC Braga



00:45 Zenit St. Petersburg Vs Real Betis



03:00 Atalanta Vs Olympiacos



03:00 FC Porto Vs Lazio



03:00 RB Leipzig Vs Real Sociedad



03:00 Sevilla Vs Dinamo Zagreb

Live Score:

Link Streaming:

