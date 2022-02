Jadwal Drawing 16 Besar Liga Eropa: 8 Tim Unggulan Tunggu Pemenang Barcelona vs Napoli Dkk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - UEFA akan menggelar drawing 16 besar Liga Europa atau Europa League musim 2021/2022.

Drawing tersebut dilakukan ketika para pemenang dibabak playoff sudah diketahui para pemenangnya.

Undian babak 16 besar Liga Eropa UEFA berlangsung di markas UEFA di Nyon, Swiss, pada hari Jumat 25 Februari 2022.

Upacara dimulai pukul 13:00 CET, yaitu pukul 12:00 siang di Inggris dan Portugal.

Pengundian menampilkan 16 tim yakni dengan rincian delapan juara grup dari babak grup Liga Europa UEFA atau tim unggulan.

Berhadapan dengan delapan pemenang dari babak playoff babak sistem gugur UEFA Europa League atau tim yang tidak diunggulkan.

Diketahui ada 16 tim yang masih berjuang untuk lolos ke babak 16 besar.

Mereka adalah pemenang dari Barcelona vs Napoli, Dortmund vs Rangers, Zenit vs Real Betis, Sheriff vs Braga;

Sevilla vs Dinamo Zagreb, Atalanta vs Olympiacos, Leipzig vs Real Sociedad, dan Porto vs Lazio.

Sementara 8 tim yang sudah menunggu adalah Crvena zvezda, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskva danWest Ham.