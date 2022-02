Wakapolsek Singkawang Selatan Pimpin Patroli di Sejumlah Titik di Singkawang Selatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG -Waka Polsek Singkawang Selatan Iptu Irwanto telah melaksanakan kegiatan Patroli Power On Hand (POH) Polsek Singkawang Selatan dalam rangka antisipasi pawai dan atraksi untuk perayaan Cap Go Meh Tahun 2022 di Wilayah Kecamatan Singkawang Selatan, Selasa 15 Februari 2022.

Kegiatan itu dilaksankan berdasara kan surat perintah Kapolres Singkawang Nomor : 306/II/OPS.1.3./2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pengamanan Vihara dalam rangka cuci jalan perayaan Cap Go Meh Tahun 2022.

• Iptu Simbul Ssiahaan Bersama Personel Patroli Malam untuk Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas

Irwanto mengatakan bahwa Tujuan dari patroli ini juga adalah mengantisipasi terjadi nya kerumunan pada saat cuci jalan, pengamanam di lokasi tempat-tempat Ibadah dan menjelang Cap Go Me, di wihara yang ada di wilayah Singkawang Selatan, juga memberi kan pemahaman kepada para Tatung bahwa berdasar kan Surat Edaran Gubernur Kalbar nomor : 500/0326/KESRA/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pembatasan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan Imlek dan Cap Go Meh Tahun 2022 untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kalbar, bahwa tidak ada giat pawai di tempat umum dan giat cuci jalan.

Yang ada hanya giat ibadah di tempat ibadah masing masing. Dan pihak keamanan bukan Nya melarang giat ibadah namun aturan nya sudah jelas yg tertera di dalam surat edaran gubernur Kalbar, serta menyampai kan beberapa imbauan Kamtibmas terkait dengan situasi yang berkembang saat ini kata kapolsek mengakhiri.