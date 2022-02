Update Hasil Badminton Kejuaraan Beregu Asia 2022 Live Hari Ini, Cek Indonesia vs Kazakhstan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil lengkap Tim Indonesia vs Kazakhstan dalam pertandingan babak penyisihan grup B putri yang berlangsung Rabu 16 Februari 2022.

Indonesia berhasi memetik kemenangan dnegan skor 5-0 atas Kazakhstan.

Ini menjadi kemenangan kedua bagi tim Indonesia sebelum berhadapan dengan Korea Selatan di pertandingan pamungkas.

Adapun kemenangan Indonesia ditutup oleh Lanny Tria Mayasari yang berpasangan degan Mayasari/Jesita Putri Miantoro.

Menghadapi Nargiza Rakhmetullayeva/Kamila Smagulova sebagai wakil Kazakhstan, Lanny Tria Mayasari/Jesita Putri Miantoro mampu menyelesaikan pertandingan dalam waktu 17 menit.

Lanny/Jesita berhasil menang atas Nargiza Rakhmetullayeva/Kamila Smagulova dengan skor 21-6, 21-5 dua set langsung.

Dengan hasil ini Indonesia berhasil meraih dua kemenangan di grup.Sebelumnya Tim putri juga berhasil mengatasi perlawanan Hongkong dengan sko5 4-1.

Dengan hasil ini Tim Indonesia kemungkinan besar memastikan lolos ke babak semifinal meski masih menyisakan satu pertandingan lagi yang diprediksi akan menentukan status juara grup.

Susunan pemain dan rekap hasil Indonesia vs Kazakhstan

1. Putri Kusuma WARDANI vs Aisha ZHUMABEK ( 21-8, 21-7)



2. Bilqis PRASISTA vs Kamila SMAGULOVA (21-4, 21-6)



3. Saifi Rizka NURHIDAYAH vs Nargiza RAKHMETULLAYEV (21-4, 21-8 )



4. Febriana Dwipuji KUSUMA/ Amalia Cahaya PRATIWI vs Arina SAZONOVA / Aisha ZHUMABEK (21-3, 21-5 )



5. Lanny Tria MAYASARI / Jesita Putri MIANTORO vs Nargiza RAKHMETULLAYEVA/ Kamila SMAGULOVA ( 21-6, 21-5)