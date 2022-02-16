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Live Streaming Salzburg vs Bayern Munchen Liga Champion Malam Ini, Cek Skor Langsung
Pertandingan yang dimulai pukul 03.00 WIB dapat disaksikan secara live Vidio. Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
KERSTIN JOENSSON / AFP
Penjaga gawang Salzburg dari Jerman Alexander Walke (kanan) dan kiper Salzburg dari Ceko Adam Stejskal (kiri) mengambil bagian dalam sesi latihan menjelang pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA RB Salzburg v FC Bayern Munich di Salzburg, Austria pada 15 Februari 2022.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Streaming Salzburg vs Bayern Munchen Liga Champion malam ini, Kamis, 17 Februari 2022.
Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.
Pertandingan yang dimulai pukul 03.00 WIB dapat disaksikan secara live Vidio.
Laga Salzburg vs Bayern Munchen berlangsung di Stadion Red Bull Arena.
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Rekor Pertemuan Terakhir
26/11/2020: Bayern München 3-1 Red Bull Salzburg
04/11/2020: Red Bull Salzburg 2-6 Bayern München
18/01/2014: Red Bull Salzburg 3-0 Bayern München
11/07/2009: Red Bull Salzburg 0-0 Bayern Munchen
Laga Terakhir Salzburg
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Sumber: Tribun Pontianak
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