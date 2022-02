Jadwal Imsakiyah Subuh Besok Rabu 16 Februari 2022 Lengkap Niat Puasa Ayyamul Bidh Hari Ketiga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal Imsakiyah lengkap jadwal Adzan Subuh Rabu 16 Februari 2022.

Besok juga bertepatan dengan hari terakhir pelaksanaan puasa sunnah Ayyamulm Bidh, yakni pada Rabu 15 Rajab 1443 Hijriyah.

Bagi yang ingin menunaikan puasa di hari terakhir, dapat sahur terlebih dahulu agar lebih sempurna.

Selain jadwal Imsakiyah simak pula bacaan niat puasa Ayyamul bidh di dalam artikel ini.

Puasa Ayyamul Bidh merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw.

Adapun dalilnya sebagai berikut.

Adapun hadist yang menganjurkan untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bidh atau puasa putih, yaitu:

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).