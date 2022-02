Pimpin Apel Patroli POH, Ini Arahan Kapolsek Kapolsek Singkawang Selatan pada Personel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kapolsek Singkawang Selatan, Akp Inayatun Nurhasanah, SH. memimpin apel pagi Patroli POH di wilayah Hukum Polsek Singkawang selatan. Apel ini melibatkan personil Polsek Singkawang Selatan, Senin 14 Februari 2022.

“Apel POH ini bertujuan dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, kata Kapolsek Singkawang Selatan, Akp Inayatun Nurhasanah SH.

Di katakan Kapolsek, bahwa Apel pagi ini untuk mengecek kesiapan anggota untuk melaksanakan patroli di setiap Pekong/ Vihara yang ada di wilayah selatan, dalam rangka mengantisipasi terjadi nya kerumunan pada saat cuci jalan.

• Sat Samapta Polres Melawi Gelar Patroli Rutin untuk Pastikan Kondusifitas Kamtibmas

Pengamanam di lokasi tempat-tempat Ibadah dan menjelang Cap Go Me, di wihara yang ada di wilayah Singkawang Selatan, juga memberi kan pemahaman kepada para Tatung bahwa berdasar kan Surat Edaran Gubernur Kalbar nomor : 500/0326/KESRA/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pembatasan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan Imlek dan Cap Go Meh Tahun 2022 untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kalbar, bahwa tidak ada giat pawai di tempat umum dan giat cuci jalan.

Patroli di Pasir Panjang

Kanit Patroli Polsek Singkawang selatan Iptu Puji Riyanto memimpin langsung kegiatan pengamanan pasir panjang untuk memastikan situasi di wilayah pasir panjang selalu dalam keadaan aman dan kondusif, Senin 14 Februari 2022.

Berdasarkan Sprin Kapolres Singkawang Nomor : Sprin/309/II/OPS.1.1./2022 Tanggal 13 Februari 2022 Tentang Pengamanan Kegiatan Masyarakat Objek Wisata Dalam Rangka imlek 2573 dan Cap Go meh Tahun 2022.

Kanit Patroli Polsek Singkawang Selatan, Iptu Puji Riyanto memimpin langsung kegiatan pengamanan Pasir Panjang untuk memastikan situasi di wilayah pasir panjang selalu dalam keadaan aman dan kondusif, Senin 14 Februari 2022.

Dikatakan oleh Kapolsek Singkawang selatan Akp Inayatun Nurhasanah, S.H di sela sela kesibukan pengamanan cuci jalan mengatakan bahwa kegiatan pengamanan tempat wisata pasir panjang ini dalam rangka kegiatan Cap Go Meh 2022.

"Untuk antisipasi pengunjung yang akan menikmati wisata pantai, dan tentu nya petugas pengamanan juga tak henti henti Nye menghimbau untuk mentaati protokol kesehatan," tutur Kapolsek.