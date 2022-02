Live Streaming Liga 1 BRI Pantau Skor Persebaya Vs Persija Vidio.com Indosiar , Cek Linknya di Sini

OFFICIAL WEB LIGA INDONESIA BARU.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton siaran langsung Liga 1 BRI 2021/2022 hari ini Senin 14 Februari 2022.

Termasuk di siaran via kanal live streaming Liga 1 BRI 2021/2022 di platform vidio.com Indosiar yang kami sematkan linknya di akhir artikel ini.

Satu di antara laga big match seru yang sayang dilewatkan adalah duel penentu skor Persebaya Vs Persija Jakarta .

Sebagai informasi, kick off untuk skor Persebaya Vs Persija Jakarta dalam jadwal baru Liga 1 2022 Senin malam ini sendiri akan kick off pukul 20.45 WIB.

Siapakah yang menurut Sobat Tribun Pontianak akan keluar sebagai pemenang?

Susunan Pemain Persija Vs Persebaya

Berikut susunan pemain atau starting XI untuk duel penentu hasil Persija Vs Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 BRI 2021/2022 Senin 14 Februari 2022 malam ini:

# Persebaya Surabaya:

- Starting: Andhika Ramadhani, Alie Sesay, Rachmat Irianto, Arif Satria, M Alwi, Arizky Wahyu, Sokoy, Ricky Kambuaya, Bruno Soares, Taisei Marukawa, Arsenio Cedric

- Cadangan: Samsul Arif, Ady Setiawan, M Supriadi, Reva Adi, M Hidayat, Koko Ari, Ernando, Rizky Ridho, Akbar Firmansah, Marselino Ferdinan