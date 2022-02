Hasil Liga 1 Indonesia 2021 2022 Hari Ini, Skor Akhir Madura United Vs Persiraja - Persik Vs Persela

OFFICIAL WEB LIGA INDONESIA BARU.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Liga 1 Indonesia 2021/2022 pada Senin 14 Februari 2022 menghadirkan 4 pertandingan.

Keempat laga tersebut yakni duel penentu hasil pertandingan Liga 1 hari ini antara Persik Kediri Vs Persela Lamongan , Barito Putera Vs Persipura Jayapura, dan juga Madura United Vs Persiraja Banda Aceh .

Selain itu, ada pula laga big match yang akan mempertemukan dua raksasa sepakbola Indonesia.

Yakni duel penentu hasil Persebaya Vs Persija Jakarta .

Tiga laga pertama yang disebut di atas sudah tuntas.

Sedangkan satu laga yang disebut terakhir sesaat lagi akan berlanngsung.

Hasil pertandingan Liga 1 hari sejauh ini sudah menghasilkan 3 pemenang yang merebut poin Liga 1 penuh.

Sementara tiga tim lain harus menelan kekalahan.

Bahkan bagi Persipura Jayapura dan Persiraja Banda Aceh yang sama-sama kalah di laga penentu hasil Liga 1 Indonesia 2021 /2022 hari ini, kini harus berada di zona degradasi.

Berikut hasil Liga 1 Indonesia 2021/2022 hari ini Senin 14 Februari 2022, kami rangkum dari laman official web Lia Indonesia Baru :