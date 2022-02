Jadwal Pertandingan Liga Champions 2022 Live SCTV Rabu Dini Hari Babak 16 Besar Real Madird vs PSG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal pertandinga Liga Champions 2021-2022 yang akan memasuki babak 16 besar Pada Rabu 13 Februari 2022.

Laga hari pertama akan dibuka dengan bigmatch PSG vs Real Madrid dan Sporting vs Mancheste City kick off pukul 03.00 WIB.

Laga PSG kontra Real Madrid bakal menjadi pertarungan para bintang.

Bahkan teranyar Gareth Bale dimungkinkan akan turun menghadapi PSG.

Namun Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku tak yakin dengan kondisi Gareth Bale.

Ini membuat penyerang asal Wales tersebut berpotensi tak masuk skuad ketika melawan Paris Saint-Germain (PSG).

Ancelotti mengaku tak bisa memastikan apakah Gareth Bale tersedia untuk laga tersebut di markas PSG.

Sebenarnya, Bale sudah masuk skuad Los Blancos ketika melawan Villarreal, Sabtu (12/2). Mantan winger Tottenham Hotspur ini masuk starting line-up dalam duel yang berkesudahan 0-0.

Ini untuk kali pertama Bale masuk daftar pemain inti setelah 168 hari tak pernah bermain di level klub.

Dia mengisi pos yang ditinggal striker utama Real Madrid, Karim Benzema, yang masih cedera.