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Jadwal Liga Italia AC Milan vs Sampdoria Live RCTI Sore Ini, Cek Prediksi dan Susunan Pemain
Saksikan pertandingan Liga Italia live RCTI dan Bein Sport. Hasil pertandingan dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Italia sore ini AC Milan vs Sampdoria, Minggu, 13 Februari 2022, pukul 18.30 WIB.
Laga AC Milan vs Sampdoria berlangsung di Stadion San Siro live RCTI.
Saksikan pertandingan Liga Italia live RCTI dan Bein Sport.
Link live streaming terdapat dalam artikel ini.
Hasil pertandingan dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga selesai.
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AC Milan (4-2-3-1): Mike Maignan; Davide Calabria, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori; Franck Kessié, Sandro Tonali; Alexis Saelemakers, Brahim Díaz, Rafael Leao; Olivier Giroud.
Pelatih: Stefano Pioli.
Sampdoria (4-3-2-1): Emil Audero; Bartosz Bereszynski, Nicola Murru, Omar Colley, Alex Ferrari; Tomás Rincón, Albin Ekdal, Morten Thorsby; Antonio Candreva, Stefano Sensi; Francesco Caputo.
Pelatih: Marco Giampaolo.
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