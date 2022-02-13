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Jadwal Liga Italia AC Milan vs Sampdoria Live RCTI Sore Ini, Cek Prediksi dan Susunan Pemain

Saksikan pertandingan Liga Italia live RCTI dan Bein Sport. Hasil pertandingan dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Jadwal Liga Italia AC Milan vs Sampdoria Live RCTI Sore Ini, Cek Prediksi dan Susunan Pemain
Isabella BONOTTO / AFP
Penyerang AC Milan asal Prancis Olivier Giroud (tengah) melakukan selebrasi bersama bek AC Milan asal Prancis Theo Hernandez (UP) dan rekan satu timnya setelah mencetak gol kedua timnya dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter Milan dan AC Milan di Giuseppe-Meazza (San Siro) stadion di Milan pada 5 Februari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Italia sore ini AC Milan vs Sampdoria, Minggu, 13 Februari 2022, pukul 18.30 WIB.

Laga AC Milan vs Sampdoria berlangsung di Stadion San Siro live RCTI.

Saksikan pertandingan Liga Italia live RCTI dan Bein Sport.

Link live streaming terdapat dalam artikel ini.

Hasil pertandingan dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga selesai.

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AC Milan (4-2-3-1): Mike Maignan; Davide Calabria, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori; Franck Kessié, Sandro Tonali; Alexis Saelemakers, Brahim Díaz, Rafael Leao; Olivier Giroud.

Pelatih: Stefano Pioli.

Sampdoria (4-3-2-1): Emil Audero; Bartosz Bereszynski, Nicola Murru, Omar Colley, Alex Ferrari; Tomás Rincón, Albin Ekdal, Morten Thorsby; Antonio Candreva, Stefano Sensi; Francesco Caputo.

Pelatih: Marco Giampaolo.

Prediksi Skor

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