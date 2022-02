Tech 3 Racing Posting Awan Gelap di Sirkuit Mandalika , Netizen Sebut Soal Pawang Hujan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perubahan cuaca di sekitar sirkuit Moto Gp Mandalika pada sesi jadwal tes pramusim MotoGP 2022 hari ke 2, Sabtu 12 Februari 2022 jadi perhatian.

Setelah berlangsung cerah di pagi hari, awan gelap mulai menggelantung di sekitar langit sirkuit Mandalika .

Suasana itupun menjadi perhatian dari satu di antara tim Tech 3 Racing .

Sebuah foto menampilkan area paddock dengan latar mendung pekat kemudian diunggah di Twitter Tech 3 Racing

“It does look a tiny bit worrying! Very dark clouds threatening the paddock in Mandalika right now,’

Demikian caption unggahan foto mendung di kawasan Sirkuit Mandalika tersebut.

Unggahan itupun juga kemudian di re-tweet oleh Twitter MotoGp .

Tak hanya itu, sejumlah netizen pun merespon dengan beragam komentar foto di Twitter Tech 3 Racing tersebut.

Beberapa mendoakan keselamatan dan kelancaran jalannya agenda balapan.

