Live Streaming Chelsea vs Palmeiras Final Piala Dunia Antar Klub di Tv Online TVRI Sekarang!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton laga final FIFA Club World Cup 2022 malam ini Sabtu 12 Februari 2022 .

Akan ada duel seru yang tersaji tentunya dalam laga pamungaks penentu gelar juara piala dunia antar klub malam ini tersebut.

Peraih gelar juara Liga Champions 2021 , Chelsea, akan meladeni Palmeiras untuk menentukan siapa yang layang menyandang gelar tim terbaik di dunia.

Sebagai informasi, kick off Chesea Vs Palmeiras ini akan kick off pukul Sabtu 12 Februari 2022 malam ini .

Yakni pada pukul 23.30 WIB sesaat lagi.

Menariknya lagi, Sobat Tribun Pontianak yang hendak menontonnya bisa menyaksikannya di siaran tv online TVRI .

Atau di layar tv pada channel TVRI live .

Sebelumnya, informasi mengenai tayangan siaran langsung Piala Dunia Antar Klub atau FIFA Club World Cup 2022 di TVRI live ini juga sudah dibuka di laman Instagram TVRI .

“ Saksikan babak Final dan perebutan tempat ke-3 FIFA CLUB WORLD CUP 2021.??

@alhilal.f.c melawan @alahlyegypt pada 12 Februari 2022 pukul 20.30 WIB.