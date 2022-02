Jan Błachowicz Si Penakluk Juara UFC Israel Adesanya , Tantang Kurt Zuoma yang Viral Tendang Kucing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama satu di antara bintang Liga Primer Inggris atau Premier League , yakni Kurt Zouma kini tengan menjadi sorotan.

Aksinya menendang kucing menjadi viral.

Sejumlah sanksi pun disebut 'mengintai' bek West Ham United itu

Aksi Kurt Zuoma yang menganiaya kucing dalam video viral tersebut juga membuat publik meradang.

Tak sedikit di antaranya adalah para pesohor yang tak terima dengan perlakuan bek tangguh berpaspor Prancis dan pernah berseragam Chelsea itu .

• Update Hasil Chrales Oliveira vs Dustin Poirier di UFC 269 Lengkap Jalannya Pertarungan

Satu di antaranya dari bintang UFC, Jan Błachowicz .

Bintang UFC yang berhasil mengalahkan juara UFC Kelas berat UFC Light Heavyweight , yakni Israel Adesanya itupun mengungkapkan kecamannya kepada aksi Kurt Zouma tersebut lewat sebuah unggahan di laman Twitter.

Unggahan 'tantangan' Jan Błachowicz kepada Kurt Zouma itupun disertai dengan sumpah serapah kepada bek andalan West Ham United tersebut.

Pada unggahan Twitter itu pula, Jan Błachowicz 'menantang' Kurt Zouma untuk menendang dirinya jika sekiranya berk West Ham United itu merasa sudah cukup kuat.

• Update Hasil UFC 269 Amanda Nunes vs Julianna Pena Hari Ini Kelas Bantam Wanita

"If you are so tough mother****er, @KurtZouma, try to kick me.