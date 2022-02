Kejar Target Zero 'Over Dimension dan Over Load' 202, Syamsudin : Butuh Banyak Penguji Terakreditasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Kepala Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, Syamsuddin mengatakan kebutuhan para penguji yang terakreditasi sangat dibutuhkan pada saat ini. Apalagi, tantangan kedepan semakin berat dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Kalbar. Belum lagi tantangan dalam menertibkan kendaraan yang over dimension dan over load (ODOL).

Oleh sebab itu, pihaknya menggelar FGD dalam rangka untuk menambah serta meningkatkan pengetahuan keterampilan dari para penguji kendaraan bermotor di Kalimantan Barat.

"Semakin hari tantangan yang dihadapi semakin berat, disebabkan oleh pengguna kendaraan bermotor yang banyak di wilayah Kalbar," kata Syamsuddin.

• Timbulkan Banyak Masalah, Florensius Kaha Sebut Over Dimension and Over Load Harus Diberantas

Menurutnya, jalan lintas antar Kabupaten dalam provinsi di kalbar banyak sekali kendaraan seperti truk, baik itu truk logistik dan truk perusahaan perkebunan yang berlalu lintas di sepanjang jalan lintas kabupaten dalam provinsi yang disinyalir sebagian besar over dimension dan over load.

"Maka dari itu salah satu upaya dalam menertibkan kendaraan yang over load tersebut adalah meningkatkan serta memperkuat sarana prasarana, sumber daya manusia dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi menuju program zero ODOL ditahun 2023 nantinya," ujar Syamsuddin.

Maka, kebutuhan para penguji yang terakreditasi sangat dibutuhkan pada saat ini. Terlebih semakin banyak kendaraan bermotor yang wajib uji di Kabupaten/Kota di Kalbar ini, harus sejalan dengan ketersediaan unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan SDM yang terakreditasi di Kalbar.

Selain itu, perkembangan sistem pengujian kendaraan bermotor di Kalbar saat ini sudah mengalami kemajuan, dari tahun ke tahun Kabupaten/Kota di Kalbar sudah mulai membangun sistem pengujian kendaraan bermotor yang lebih baik, dari sisi administrasinya, hingga ke unsur teknisnya.

Saat ini lanjut Syamsuddin, sudah ada delapan Kabupaten/Kota yang terakreditasi pengujian kendaraan bermotor di Kalbar antara lain: Pontianak, Singkawang, Landak, Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah.

"Dan masih ada 6 Kabupaten lagi yang belum terakreditasi," jelasnya.

Syamsudin berharap, kepada daerah yang belum terakreditasi agar segera melengkapi fasilitas pendukungnya dan segera mengusulkan administrasi dengan syarat yang sebagaimana telah diatur.

"Kami juga sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar yang sudah bekerja keras untuk meningkatkan status akreditasinya sehingga dapat mewujudkan program nasional yaitu zero Over Dimension and Over Load (ODOL) ditahun 2023," ujarnya.

"Akreditasi ini diharapkan agar mampu memfilter kendaraan yang disinyalir over dimension dan overload dengan saling bersinergi untuk memberantas ODOL di Kalbar, sehingga terciptanya kendaraan dengan keselamatan yang memenuhi teknis yang diatur dalam undang- undang," Pesan Syamsudin. (*)

[Update Informasi Seputar Kabupaten Sintang]