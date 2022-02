Apa itu Generasi Sandwich ? Ketahui Definisi dan Rentang Usia Generasi Sandwich

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pernahkah kamu mendengar istilah Generasi Sandwich ?

Sesekali kita mungkin pernah mendengarnya, namun tidak paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan Generasi Sandwich itu.

Seperti diketahui, ada beragam penamaan generasi yang kita kenal, mulai dari Baby Boomer, Generasi Y, Generasi Z, Generasi Milenium, Generasi Alpha, dan sebagainya.

Semua itu merujuk pada usia atau pada tahun kapan mereka dilahirkan dan dibesarkan.

Dilansir dari Sosiology Dictionary, istilah Generasi Sandwich pada mulanya diciptakan oleh seorang pekerja sosial bernama Dorothy Miller dalam bukunya berjudul "The Sandwich Generation: Adult Childhood on The Aging" (1981).

Berikut ini adalah beberapa hal terkait dengan istilah generasi sandwich:

Definisi generasi sandwich

Jika sandwich dalam konteks makanan kita kenal sebagai kudapan yang memiliki bentuk berlapis, ada isian yang terdiri dari beragam bahan lalu di bagian atas dan bawahnya dilapisi dengan roti.

Begitu juga dengan Generasi Sandwich, generasi ini digambarkan sebagai isian sandwich yang memiliki beban atau tanggunan ganda, yakni generasi yang ada di atas dan di bawahnya.