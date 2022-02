Jadwal BRI Liga 1 Indonesia 2022 Live Kamis 10 Oktober Usai Laga Persija vs Madura United Ditunda

RIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update jadwal jam tayang BRI Liga 1 Indonesia 2022 Kamis 10 Februari 2022 live Indosiar dan vidio.com.

Seperti diberitakan sebelumnya laga Persija Jakarta vs Madura United yang sejatinya digelar Rabu 9 Februari malam harus ditunda karena covid-19.

Laga tersebut diputuskan PT LIB untuk ditunda. Belum terkonfirmasi kapan sejumlah laga tunda akan dilanjutkan.

Sejauh ini laga Kamis 9 Februari 2022 masih sesuai jadwal.

Ada empat laga yang akan tersaji di antaranya, PSIS vs Barito Putera, Persipura kontra Persik Kediri kemudian Arema vs Persiraja dan Persela Lamongan vs Persebaya.

Sementara pada Jumat ada tiga laga di antaranya PSS yang akan berhadapan dengan Persib Bandung.

10 besar klasemen sementar Liga 1 Indonesi

1. Bhyangkara FC

2. Arema FC

3. Bali United