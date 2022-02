Daftar Atlet Ikut Pelatihan Nasional (Pelatnas) Tahap 1 - Dominasi Pemain RRQ Hoshi dan Onic Esports. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar nama atlet yang dipanggil Ikut Pelatihan Nasional (Pelatnas) Tahap 1 - didominasi oleh para pemain RRQ Hoshi dan Onic Esports.

Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) resmi mengumumkan daftar atlet yang dipanggil untuk mengikuti Pelatihan Nasional (Pelatnas) tahap 1.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan di Instagram resmi @garudaku.esi pada Senin 7 Februari 2022 malam.

"Berikut adalah pemain-pemain yang masuk dalam Pelatnas SEA Games 2021 Vietnam melalui jalur undangan," tulis @garudaku.esi.

Dalam unggahannya, PB ESI mengungkapkan siapa saja pemain yang ikut Pelatnas dari semua cabang esports di SEA Games 2021 Vietnam nanti.

Total ada 10 cabang esports yang akan dipertandingkan dalam SEA Games 2021 Vietnam.

Berikut daftar lengkapnya:

- Mobile Legends: Bang Bang

- PUBG Mobile - Team

- PUBG Mobile - Solo

- Free Fire

- Arena of Valor

- League of Legends: Wild Rift - Men

- League of Legends: Wild Rift - Women

- FIFA Online 4

- League of Legends

- Cross Fire

Khusus cabang esports Mobile Legends, PB ESI telah memanggil pemain dari tim RRQ Hoshi dan ONIC Esports untuk ikut Pelatnas.

Namun, tidak semua anggota tim dari keduanya dipanggil. Hanya beberapa nama yang dianggap mempunyai prestasi mumpuni dalam satu tahun terakhir.