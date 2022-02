Tak Ada Karyawan Lama Satupun yang Bertahan, Rizky Billar: Kesalahannya Berulang Kali

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Karyawan Rizky Billar diketahui banyak yang mengundurkan diri.

Akhirnya, sang aktor Rizky Billar itupun buka suara.

Ia menanggapi bahwa tidak ada prahara dan masalah apapun pada setiap karyawannya.

"Berbicara asisten atau orang disekitar kita, people comes and go, kapan aja bisa datang kapan aja bisa pergi," kata Billar dikutip dari YouTube Afdhal Yusman, Selasa 8 Februari 2022.

"Menurut gue hal biasa dalam sebuah kehidupan dan yang pasti orang yang keluar dari tempat gue Insya Allah bukan karena ada masalah, kita semua keluar baik-baik," imbuhnya.

• Rizky Billar Ungkap Kelakuan Sang Istri Lesti Kejora, Sebut Galak dan Pernah Dipukul

Padahal, Billar sempat berusaha mencegah karyawannya mengundurkan diri.

Salah satu caranya dengan berjanji akan memberikan saham dari Leslar Entertainment untuk karyawan yang sudah ikut bersama dia sejak dari nol.

"Padahal si Eno (Moreno) baru gue bilang, suatu saat kalau Leslar IPO ada investor masuk, untuk jatah karyawan gue kasih 1 persen gue bilang, (buat) karyawan yang bener-bener dari nol sama gue," ujar Billar.

Tapi ternyata hal itu tak banyak berpengaruh. Sampai saat karyawan yang masih bertahan dan pernah ikut dari nol hanya tersisa satu orang.

Orang tersebut sekarang menjadi asisten pribadi Lesti Kejora sekaligus mengasuh anak mereka.

• Lesti Kejora Mengaku Tak Mengalami Gangguan Suasana Hati, Terbuka Sikapnya Pada Billar?