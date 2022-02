Promo Imlek 2022 Terbaru, Beli Motor Matik Honda dengan Paket CUAN Bisa Hemat Sampai Rp 2,8 Juta !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Astra Motor Kalbar kembali menghadirkan program promo dan diskon terbaru di momen Imlek 2022 .

Kali ini, main dealer penjualan sepeda motor Honda di Kalbar itu menghadirkan program promo yang dinamai 'CUAN'.

Diluncurkan bertepatan dengan Bulan Kasih Sayang dan Hari Raya Imlek 2022 yang jatuh pada bulan Februari ini, promo Imlek 2022 Astra Motor Kalbar yang merupakan akronim cari Ciamik Uang Muka dan Angsuran - CUAN itu menawarkan beberapa keistimewaan.

Beberapa di antaranya adalah berupa angsuran sepeda Motor Honda yang lebih ringan !

Terutama untuk pembelian dari sepeda motor Honda dari tipe skuter matik atau skutik.

Seperti All New Honda PCX160 , All New Honda Vario 125 dan juga untuk pembelian skutik di kelas entry level, yakni All New Honda BeAT.

Lewat promo CUAN Astra Motor Kalbar itu, konsumen dapat memiliki deretan sepeda motor Honda dengan biaya yang lebih murah!

Lantaran promo spesial CUAN Astra Motor Kalbar ini memungkinkan konsmen mendapatkan paket promo berupa diskon angsuran Rp. 50 ribu per bulan.

Jika ditotal dengan jumlah plafon angsuran, maka itu berarti konsumen akan bisa berhemat sampai dengan Rp. 2,8 Juta !

Marketing Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmadi mengatakan bahwa, momentum Hari Kasih Sayang dan Tahun Baru Imlek ini dimanfaatkan Astra Motor Kalbar guna mengapresiasi para konsumen setia sepeda motor Honda sekaligus turut ikut serta memeriahkannya.