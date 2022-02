Jadwal Kualifikasi Kejurnas eSports Tahun 2022 untuk 10 Cabang Berebut Tiket SEA Games 2021 Vietnam. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal resmi kualifikasi terbuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) eSports untuk memperebutkan tiket menuju SEA Games 2021 Vietnam.

Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) resmi membuka sesi pendaftaran untuk kualifikasi terbuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Hal tersebut selaras dengan akan digelarnya salah satu ajang olahraga bergengsi di Asia Tenggara, SEA Games 2021 Vietnam.

Seperti diketahui, SEA Games 2021 Vietnam akan mempertandingkan cabang olahraga elektronik atau esports.

Total ada 10 cabang esports yang dipertandingkan dalam SEA Games 2021 Vietnam.

Berikut daftar lengkapnya:

- Mobile Legends

- PUBG Mobile - Team

- PUBG Mobile - Solo

- Free Fire

- Arena of Valor

- League of Legends: Wild Rift - Men

- League of Legends: Wild Rift - Women

- FIFA Online 4

- League of Legends

- Cross Fire

Dari semua cabang esports di atas, ada tiga yang tidak dibuka kualifikasi terbukanya, yakni PUBG Mobile - Solo, League of Legends, dan Cross Fire.

PUBG Mobile - Solo akan diwakili 10 orang yang lolos dalam Kejurnas PUBG Mobile - Team.

Sementara untuk League of Legends dan Cross Fire dipilih berdasarkan portofolio dan prestasi tim beberapa tahun terakhir.