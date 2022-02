Jadwal 16 Besar Liga Champion UEFA 2022 Live SCTV Rabu Kamis PSG vs Real Madrid, Inter vs Liverpool

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update jadwal babak 16 besar Liga Champions eropa 2021-2022 Live SCTV mulai 16 Februari 2022.

Ada partai- partai seru leg pertama yang tak boleh dilewatkan di antaranya big match Inter Milan vs Liverpool, PSG vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Manchester United.

Kurang dua pekan lagi leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa 2021-2022 akan bergulir.

Sebanyak 16 klub elite di eropa akan mengalihkan fokusnya ke Liga Champions yang akan kembali tentunya bisa disaksikan libe SCTV maupun streaming vidio.com.

Adapun jam tayang leg pertama ini sedikit berubah dari pertandingan fase penyisihan grup.

Tayang Liga Champions akan disiarkan mulai pukul 03.00 WIB setiap Rabu dan Kamis dini hari.

Laga pembuka hari pertama Rabu 16 Februari langsung disajikan big match dua tim raksasa wakil Spanyol dan pemegang trofi terbanyak si Kuping Besar, yakni Real Madrid akan ditantang raksasa tim bertabur bintang Liga1 Prancis, Paris Saint Germain (PSG) di Parc des Princes.

Terakhir kedua berjumpa pada musim Liga Champions 2019-2020 di mana saat itu PSG bertemu di babak fase grup.

Pada pertemuam pertama di Parc des Prince, PSG menang telak dengan skor 3-0.

Kemudian pada pertemuan kedua di Santiago Barnabeu kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2.