Jam Tayang Inter Milan vs AS Roma Coppa Italia, Cek Hasil 10 Pertemuan Terakhir! Siapa Lebih Kuat?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rabu 9 Februari 2022 pukul 03.00 WIB Inter Milan akan menghadapi AS Roma diperempat final Coppa Italia.

Bermain di Stadio Giuseppe Meazza Milan, laga ini bisa menjadi momentum bangkitnya tim asuhan Simone Inzaghi.

Ya! Hal tersebut karena Inter baru saja tumbang melawan AC Milan diajang Serie A Liga Italia.

Inter harus mengakui keunggulan Milan dalam derby yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut.

Selain daripada itu laga ini kembali jadi laga reuni bagi Edin Dzeko yang beberapa musim membela AS Roma.

Namun demikian AS Roma bukanlah lawan yang enteng.

Tim asuhan Jose Mourinho juga semakin kokoh terlebih mendatangkan sejumlah pemain guna melengkapi kepingan puzzle yang kurang.

Selain daripada itu, Tammy Abraham juga merupakan sosok penyerang yang berbahaya.

Prediksi Line Up Inter Milan vs AS Roma

Inter [3-5-2] : Samir Handanovič (GK); Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; D. Dumfries, N. Barella, M. Brozović, H. Çalhanoğlu, I. Perišić; Edin Džeko, Lautaro Martínez