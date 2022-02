Jadwal Terbaru BRI Liga 1 Indonesia 2022 Live Persija vs Madura United, Persib vs PSS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update jadwal terbaru BRI Liga 1 Indonesia 2022 yang memasuki pekan ke-24 pada 9 -12 Februari 2022.

Pertandingan masih dipusatkan di Bali.

Sesuai jadwal yang ditampilkan di laman Liga Indonesia Baru ada sembilan laga yang akan tersaji.

Usai pekan ke-23, gelaran Liga 1 Indonesia hanya jeda sehari dan langsung berlanjut ke pekan selanjutnya.

• Klasemen Liga 1 Indonesia: Taklukan Bajul Ijo Tim Mutiara Hitam Jauhi Zona Degradasi, Arema Melorot

Adapun pertandingan pekan ke-24 dibuka dengan laga Persija Jakarta kontra Madura United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali.

Persija yang meraih rentetan hasil negatif akan menghadapi lawan yang tak mudah yakni PSM Makassar.

Kemudian dihari berikutnya akan tersaji empat partai di antaranya PSIS Semarang vs Barito Putera, Persipura vs Persik Kediri, Arema FC vs Persiraja dan Persela Lamongan vs Persebaya.

Pada jumat ada tiga partai di antaranya Persita vs Persikabo, PSM vs Borneo FC dan PSS Sleman vs Persib Bandung.

Di hari terakhir laga penutup yakni laga papan atas yakni Bhayangkara FC vs Bali United.

Persaingan di papan atas klasemen sementara ini masih sengit.