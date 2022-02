Orang Kudus Katolik 7 Februari Santo Richard the King Raja Bangsa Saxon Inggris.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Peringatan Orang Kudus Katolik 7 Februari 2022.

Nama orang kudus baik santo, santa, beato maupun beata dapat dijadikan nama baptis, krisma atau nama pelindung umat Katolik.

Orang Kudus Katolik pada 7 Februari ini merayakan Santo Richard the King.

Ia mengabdikan dirinya dalam melayani Tuhan dengan cara hidup saleh.

Kesalehan dan sikap hidup yang baik mengantar ia menjadi kudus.

Santo Richard the King

Santo Rikardus atau Santo Richard dikenal juga sebagai Santo Richard dari Wessex, Richard the King, Richard the King of Wessex, Richard Pertapa, dan Richard Peziarah.

Ia adalah Raja bangsa Saxon, kemungkinan di Wilayah Wessex Inggris, pada abad ketujuh – abad kedelapan.

Richard adalah seorang ayah yang saleh. Ia membesarkan anak-anaknya dalam iman dan cinta kasih Kristiani, serta mendidik mereka menjadi orang yang takut akan Allah.

Tiga orang anaknya dihormati Gereja sebagai orang kudus, yaitu : Santo Willibaldus, Santo Winebald, dan Santa Walburga.