Klasemen BRI Liga 1 Indonesia, Persipura Jayapura ke Zona Degradasi, Bhayangkara Bayangi Arema

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pagelaran BRI Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-23.

Pada Minggu 6 Februari 2022 akan ada enam laga yang tersaji.

Diantaranya adalah Persik vs PSIS, Persiraja vs Persita, Persebaya vs Persipura, Persib vs Bhayangkara dan PS Barito Putera vs PSS Sleman.

Hasil dari laga ini tentu akan mempengaruhi klasemen BRI Liga 1 Indonesia.

Diketahui hingga pekan ke-23 ini Arema masih bertengger dipuncak klasemen dengan raihan 48 poin.

Namun posisi Arema belum aman karena Bhayangkara yang kini berada diperingkat kedua dengan 46 poin masih ada menyimpan satu pertandingan yakni melawan Persib.

• Daftar Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung BRI Liga 1 Indonesia 2022 Hari Ini Live

Jika menang maka Bhayangkara akan mengkudeta Arema FC.

Diperingkat ketiga ada Bali United dengan 44 poin, keempat Persebaya dengan 43 poin dan kelima Persib Bandung dengan 43 poin.

Sedangkan diperingkat keenam ada Persija dengan 33 poin.

Persib sendiri masih menyimpan dua pertandingan karena sebelumnya ditunda sehingga jika dimaksimalkan akan kembali merangsek ke papan atas.