Update Klasemen BRI Liga 1 Hari Ini & Live Hasil PSM Vs Persib PSIS Vs Persebaya PSS Vs Persik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah pertandingan BRI Liga 1 hari ini Rabu 2 Februari 2022 akan melangsungkan 4 pertandingan.

Laga hari ini dibuka dengan pertandingan Persita Vs Borneo di Stadion Kompyang Sujana Denpasar,

Pada waktu yang sama juga berlangsung PSS Sleman Vs Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Dua partai tersebut berlangsung pukul 15.15 WIB.

Partai lainnya mempertemukan dua tim besar PSM Makassar Vs Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Pelatih PSM Makassar asal Belanda, Jopp Gall. (Kompas.com/Suci Rahayu)

Pertandingan penutup PSIS Semarang Vs Persebaya kick off pukul 20.45 WIB di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali

Pecinta sepakbola Tanah Air dapat menyaksikan pertandingan melalui tayangan Indosiar dan streaming video.com.

Jadwal :

15:15 Persita Vs Borneo



15:15 PSS Sleman Vs Persik Kediri



18:15 PSM Makassar Vs Persib Bandung

20:45 PSIS Semarang Vs Persebaya

