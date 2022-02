Ucapan Hari Valentine Dalam Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Valentine diperingati pada tanggal 14 Februari setiap tahunnya.

Hari Valentine sering disebut sebagai hari kasih sayang.

Satu diantara cara menunjukan kasih sayang ialah ucapan.

Ucapan Selamat Hari Valentine ini bisa kamu tujukan bagi pacar atau suamimu.

Simak ucapan Selamat Hari Valentine dalam bahasa Inggris yang dikutip dari Country Living:

* Untuk Pacar (Pria)

1. Happy Valentine’s Day to the most special person in my life.

Selamat Hari Valentine untuk orang paling spesial dalam hidupku.

2. You're my everything. Happy Valentine's Day!

Kaulah segalanya bagiku. Selamat Hari Valentine!