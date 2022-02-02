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RIP Afra Elizabeth Bahari, Afra Hembuskan Nafas Terakhirnya di RS St Antonius Pontianak

Afra Elizabeth Bahari Meninggal Pada Hari Selasa, 01 Februari 2022, Pukul 15.20 WIB, di RSSA Antonius Pontianak.

Editor: Mirna Tribun
zoom-inlihat foto RIP Afra Elizabeth Bahari, Afra Hembuskan Nafas Terakhirnya di RS St Antonius Pontianak
TRIBUNFILE/ISTIMEWA
Afra Elizabeth Bahari meninggal dunia di RSSA Antonius Pontianak, Selasa 1 Februari 2022. 

Rest In Peace

Telah Berpulang ke Rumah Bapa di Surga, Mama, Nenek Kami Tercinta :

AFRA ELIZABETH BAHARI

Meninggal di usia 63 Tahun di RS St Antonius Pontianak pada Selasa 1 Februari 2022, pukul 15.20 WIB.

Disemayamkan di Rumah Duka ST. Michael Pontianak.

Misa Arwah : Rabu 2 Februari 2022, pukul 19.00 WIB.

Misa Requiem : Kamis 3 Februari 2022, pukul 08.00 - 09.00 WIB.

Jenazah akan dimakamkan di Pemakaman ST. Yusuf Sungai Ambawang, pukul 09.00 WIB.

Kami Yang Mengasihi :

Suami : Alm. Herculanus Bahari Sindju

Anak, Menantu & Cucu.

1. Secelia Succestoria Harly - Dedy W Kurniawan.

Cucu : 

1) Jonathan Christo Kurniawan

2) Jehezkiel Christo Kurniawan

3) Jeconia Christy Kurniawan

2. Serafina Lucky Charistian Harly & Benyamin Kaja.

Cucu :

1) Francesco Efapras Pranayaw.

2) Giraldi Adra Benno Singi.

3) Nehemia Yavin Dhanum.

3. Garah Leonardo Bahari - Vina Junita

Cucu :

1) Gabriel Levi Bahari

2) Gabrian Levi Bahari

4. Saragah Agustinus- Imelda

Cucu:

1) Nathanael Oliver Sam'Bahari

2) Mathew Tristan Sam'Bahari

3) Joshua Kenzie Sam'Bahari

5. Yohana Yosiphanungkas Bahari Mandayu.

Mohon doanya, dan dimaafkan apabila ada kesalahan selama beliau hidup.

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