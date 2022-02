Persib Bandung Batal Lawan PSM Makassar Malam Ini, PT LIB Belum Rilis Jadwal Baru

OFFICIAL WEB LIGA INDONESIA BARU.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persib Bandung batal melawan PSM Makassar, Rabu 2 Februari 2022 malam ini.

Batalnya pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta ini setelah PT Liga Indonesia Baru resmi melakukan penundaan.

Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno mengatakan, keputusan untuk menunda laga PSM vs Persib diambil setelah menggelar emergency meeting atau rapat darurat.

"Hari ini ada empat laga. Berdasarkan evaluasi, ofisial PCR, ada satu laga yang harus kami tunda, yaitu laga antara PSM Makassar vs Persib Bandung," katanya, Rabu 2 Februari 2022.

"Sebelumnya, kami selalu ketika melakukan emergency meeting selalu diskusi dengan federasi, termasuk tentunya tentang kalau seandainya terjadi ini," sambung Sudjarno.

Menurut Sudjarno, alasan penundaan dilakukan karena berdasarkan hasil tes PCR, pemain Persib Bandung yang negativ Covid-19 tersisa kurang dari 14 pemain.

"Penundaan ini karena, ada permohonan dari klub Persib Bandung, karena hasil dari PCR, yang dilakukan H-1," ucap Sudjarno dalam sesi jumpa pers, Rabu.

"Itu hasil diperoleh tidak memenuhi syarat bermain karena kurang dari 14 pemain, ini terus kami komunikasi," katanya.

"Untuk memastikan sebelum emergency meeting kepada klub Persib Bandung untuk memverifikasi kekurangan tim, dari hasil pemeriksaan terakhir kami mendapatkan hasil bahwa tersisa hanya 13 pemain dari Persib Bandung," tutur Sudjarno.

Ia menambahkan, untuk tiga pertandingan lainnya pada hari ini tetap berjalan sesuai jadwal.

Yaitu laga PSS Sleman vs Persik Kediri, Persita Tangerang, Persita Tangerang vs Borneo FC, dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya.

"Tiga laga lain sesuai jadwal," kata Sudjarno.

Pertandingan antara PSM Makassar vs Persib Bandung di pekan 22 BRI Liga 1 ini, sebenarnya akan digelar hari ini, Rabu 2 Februari 2022, di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali, pukul 18.15 WIB.

Keputusan PT LIB untuk melakukan penundaan ini sesuai dengan Liga 1 2021-2022 pasal 52 ayat 7.

Dengan bunyi "Dalam keadaan luar biasa, di mana setelah Swab Test Rapid Antigen pada hari pertandingan membuat Klub yang akan bertanding hanya menyisakan kurang dari 14 pemain (termasuk salah satu di antaranya adalah penjaga gawang), maka LIB dan PSSI akan segera menggelar Rapat Darurat untuk memberikan keputusan dalam tempo cepat dan setiap keputusan bersifat final."