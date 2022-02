Jadwal Liga Champion 2022 Babak 16 Besar Lengkap Jam Tayang Live TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2021/22 babak 16 besar leg 1 akan dimulai Rabu, 16 Februari 2022.

Pertandingan perdana babak 16 besar menyajikan partai big match antara PSG vs Real Madrid.

Laga yang berlangsung di Stadion Parc des Princes, Paris dapat disaksikan pukul 02.00 WIB.

Laga lainnya yang tak kalah seru Sporting Lisbon vs Manchester City pada pukul 02.00 WIB.

Selanjutnya pada Kamis, 17 Februari 2022 pada pukul 02.00 WIB ada Inter Milan vs Liverpool dan Red Bull Salzburg vs Bayern Munchen.

Dilanjutkan pada Rabu, 23 Februari 2020 pukul 02.00 WIB Chelsea vs Lille dan Villarreal vs Juventus.

Terakhir pada Kamis, 24 Februari 2022 pukul 02.00 WIB Benfica vs Ajax dan Atletico Madrid vs Manchester United.

Jadwal selengkapnya dapat dilihat dalam artikel ini.

Live Streaming

Seluruh pertandingan Liga Champion dapat disaksikan live SCTV, Vidio dan live score.