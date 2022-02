HET Minyak Goreng Diberlakukan, Ketersediaan Minyak Goreng di Kabuapten Sekadau Masih Terbatas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU- Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau sambut kebijakan Kementerian Perdagangan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah hingga minyak goreng kemasan premium yang berlaku sejak

1 Februari 2022.

Dimana minyak goreng curah ditetapkan sebesar Rp 11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium jadi sebesar Rp 14.000 per liter.

"Kami menyambut baik penetapan HET minyak goreng ini, agar minyak goreng bisa secepatnya tersedia di Kabupaten Sekadau, baik di ritel modern maupun pasar rakyat, sehingga konsumen mudah mendapatkan dan pelaku UKM dapat bergairah berusaha di Kabupaten Sekadau," kata Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sekadau, St Emanuel.

Namun dalam pelaksanaannya, Emanuel mengatakan hingga saat ini pasokan minyak goreng masih terbatas. Berdasarkan pantauan pihaknya di beberapa ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart masih kosong.

Sementara di beberapa ritel modern lainnya sudah ada menjual minyak goreng Rp. 14.000 perliter dengan jumlah yang sedikit. Konsumen juga dibatasi maksimal 2 liter perorang ketika membeli minyak goreng tersebut.

Lebih lanjut, dikatakan Emanuel. Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Koperasi sudah melayangkan surat permintaan pasokan minyak goreng kepada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Sekadau.

"Untuk hari ini belum ada informasi terbaru terkait stok minyak goreng di Sekadau. Ada di salah satu Indomaret yang sudah menjual tapi masih sedikit. Begitu dipajangkan di estalase gerai, karena stok sedikit dan terbatas tadi, langsung habis," pungkasnya. (*)

