Hasil Brazil Vs Paraguay Lengkap Update Skor Peru Vs Ekuador Pagi Ini Kualifikasi Piala Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada 5 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022 Zona Conmebol yang dilangsungkan pagi ini Rabu 2 Februari 2022.

Laga hari ini mempertemukan Bolivia Vs Chile, Uruguay Vs Venezuela, Argentina Vs Kolombia, Brazil Vs Paraguay dan Peru Vs Ekuador.

Dari hasil pertandingan yang telah berlangsung Chile berhasil mengamankan 3 angka setelah unggul atas Bolivia 3-1.

Sementara Uruguay menggasak Venezuela dengan skor 4-1.

Argentina juga berhasil menang atas Kolombia dengan skor tipis 1-0.

Sedangkan Brazil tengah melangsungkan pertandingan melawan Paraguay.

Hingga menit ke 70 Brazil mampu mencetak 2 gol atas Paraguay.

Gol Brazil dicetak oleh Raphinha menit ke 28' setelah mendapat asisst dari Marquinhos.

Skuad negeri Samba berhasil menambah keunggulan pada menit ke 62'.

Kali ini Coutinho yang berhasil mencatatkan namanya dipapan skor setelah mendapat umpan Marquinhos.