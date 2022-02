Apa Beda Minyak Goreng Curah, Kemasan Sederhana dan Premium ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketahui beda tiga jenis minyak goreng yang dijual di pasaran yakni minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng premium.

Ketiga jenis mnyak goreng tersebut dijual dengan harga yang berbeda setelah Kementerian Perdagangan melakukan penyesuaian harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku mulai 1 Februari 2022.

Seperti diketahui Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.

Ketentuan itu diberlakukan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen.

Dalam Permendag tersebut, dijelaskan bahwa minyak goreng sawit terdiri atas minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium.

Mulai Selasa (1/2/2022), pemerintah memberlakukan kebijakan baru terkait harga minyak goreng sawit, dari curah hingga kemasan premium.

Berikut rinciannya:

Minyak goreng curah: Rp 11.500 per liter

Minyak goreng kemasan sederhana: Rp 13.500 per liter

Minyak goreng kemasan premium: Rp 14.000 per liter.

Namun, apa beda minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium?

Beda minyak goreng curah, sederhana, dan premium