Profil Siapakah Jonathan Natakusuma Anak Fofo Sariatdmadja Melamar Jessica Herliani Putri Hary Tanoe

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Jonathan Natakusuma mendadak dicari warganet yang penasaran akan dirinya.

Nama Jonathan Natakusuma dicari lantaran ia melamar putri ketiga dari Hary Tanoesoedibjo yaitu Jessica Herliani Tanoesoedibjo.

Jonathan Natakusuma resmi melamar kekasihnya itu untuk menuju jenjang pernikahan pada Minggu 30 Januari 2022 kemarin.

Jonathan Natakusuma merupakan putta dari bos Emtek Group yakni Fofo Sariaatmadja.

Momen kebahagiaannya keduanya dibagikan Jessica Tanoesoedibjo pada akun instagramnya.

"There: two lovebirds

As he knelt on one knee,

And asked those four words

“Will you marry me?”

Surely, I can’t suppress,