Jadwal Jam Tayang BRI Liga 1 Indonesia 2022 Rabu 2 Februari Persib vs PSM, PSIS Persebaya Live

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal jam tayang BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-22 yang berlanjut Rabu 2 Februari 2022.

Ada empat partai yang akan tersaji di antranya, PSS Sleman vs Persik Kediri, Persita vs Borneo FC, PSM Persib Bandung dan PSIS vs Persebaya Surabaya.

Hingga berita ini diturunkan baru laga antara Persipura vs Madura United yang mengalami penundaan akibat pemain terkonfirmasi covid-19.

Persib Bandung menjadi satu di antara yang tak luput dari serangan Covid-19.

Selain teror positif Covid-19, cedera dan sanksi akumulasi kartu kuning juga menghantui para pemain Persib Bandung dan PSM Makassar.

Terdapat sepuluh pemain yang harus absen lantaran terpapar Covid-19, yakni sembilan pemain di kubu Maung Bandung dan satu pemain di kubu Juku Eja.

Selain pemain yang terpapar Covid-19, Persib Bandung pun berpotensi tanpa diperkuat tiga pemain yaitu, Abdul Aziz, Erwin Ramdani, dan Beckham Putra.

Mereka sempat mengalami cedera pada laga terakhir saat Persib Bandung menghadapi Persikabo 1973, Sabtu 29 januari 2022. .

Di kubu PSM Makassar, meskipun tidak ada pemain yang alami cedera, pelatih Joop Gall dipastikan tidak dapat menurunkan dua penggawa andalannya yaitu, gelandang M Arfan dan bek kiri Abdul Rachman lantaran sanksi akumulasi kartu kuning.

Berdasarkan posisi di klasemen sementara Liga 1 2021/2022, Persib Bandung diunggulkan karena jarak kedua tim cukup jauh.