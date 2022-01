Daftar 50 Ucapan Imlek 2022 Selasa 1 Februari 2022 Lengkap Bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Di Tahun Baru dan selalu, semoga kedamaian dan cinta memenuhi hatimu, keindahan memenuhi duniamu, dan kepuasan serta kegembiraan mengisi hari-harimu.

Ini merupaka satu di antara ucapan Imlek 2022 yang dapat kamu bagikan kepada kerabat, teman dekat dan keluarga terkasih yang merayakan Imlek pada Selasa 1 Februari 2022.

Ragam ucapan ini tidak hanya satu inilah, dalam artikel ini ada puluhan ucapan Imlek yang dirangkum dari berbagai sumber.

Cocok untuk kamu bagikan di medias sosial kamu. Kata - kata ucapan ini tersedia dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan mandarin.

• Promo Indomaret Hari Ini 31 Januari 2022, Spesial Imlek Buah Segar hingga Minuman Lebih Hemat

Berikut ini kumpulan ucapan dan harapan baik untuk Tahun Baru Imlek 2022, dikutip dari digmandarin.com:

1. Gōnghè xīnnián.

A Happy New Year to you.

Selamat Tahun Baru untuk Anda.

2. Shēngyì xīnglóng

Business flourishes