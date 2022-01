Jadwal Perempat Final EURO Futsal 2022 Portugal vs Finlandia, Spanyol vs Slovakia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal babak perempat final EURO Futsal 2022 yang akan berlangsung Senin 31 Januari 2022.

Ada empat partai seru yang tentunya layakn untuk dinantikan di antaranya Portugal vs Finlandia, Russia vs Georgia, Kazakhstan vs Ukraina dan Spanyol vs Slovakia.

Siapa yang akan melaju ke babak semfinal ? Pantau hasil pertandingan di link yang tersedia di bawaah ini.

Piala Eropa Futsal 2022 yang berlangsung di Belanda yang berlangsung 19 Januari 2022 hingga 6 Februari 2022.

Babak fase grup barus saja tuntas, dengan menghasil delapan tim yang melaju ke babak perempat final.

Kedelapan tim tersebut yakn Portugal yang akan berhadapan dengan Finlandia.

Portugal berhasil lolos ke babak perempat final dengan status juara grup A hasil poin sempuran tiga kemenanga.

Portugal diikuti oleh Ukraina yang lolos sebagai runner up.

Di babak selanjutnya Portugal akan berhadapan dengan Finlandia.

Sementara di grup B, Kazakhstan berhasil lolos dengan status juara grup, hasil dua kemenangan satu imbang.