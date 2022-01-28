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Liga 1

Live Streaming Madura United vs PSIS Semarang BRI Liga 1 Indonesia Sekarang Live TV

Laga Madura United vs PSIS Semarang berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Jumat, 28 Januari 2022, pukul 18.15 WIB live Indosiar.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Live Streaming Madura United vs PSIS Semarang BRI Liga 1 Indonesia Sekarang Live TV
MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM
Bek Madura United, Jaimerson da Silva Xavier, melakukan selebrasi pada laga Liga 1 2021-2022 kontra PSS Sleman di Stadion Madya, Senayan, Sabtu 25 September 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming Madura United vs PSIS Semarang BRI Liga 1 Indonesia.

Laga Madura United vs PSIS Semarang berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Jumat, 28 Januari 2022, pukul 18.15 WIB live Indosiar.

Seluruh pertandingan Liga 1 Indonesia dapat disaksikan secara live Indosiar, Ochannel, Vidio dan live score.

Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.

Update Klasemen BRI Liga 1 Indonesia 2022 Terbaru Usai Persik vs Bhayangkara, Peluang Arema Kudeta

Rekor Pertemuan Terakhir

29/09/2021: PSIS Semarang 0-0 Madura United

17/12/2019: PSIS Semarang 2-3 Madura United

24/08/2019: Madura United 3-0 PSIS Semarang

26/11/2018: Madura United 2-2 PSIS Semarang

12/07/2018: PSIS Semarang 0-0 Madura United

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