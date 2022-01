Kumpulan Ucapan Imlek 2022 Selasa 1 Februari Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak lama lagi masyarakat Tionghoa di Indonesia dan Kalbar pada khususnya akan merayakan tahun baru Imlek 2022.

Imlek diperingati Selasa 1 Februari 2022.

Perayaan Imlek biasanya akan ditandai dengan beragam peryaan dan tradisi khas Imlek.

Selain itu tak ketinggal tentunya ucapan selamat Imlek dengan berbagai media baik kata-kata, video atau kertu ucapan lainya.



Ada beragam kata-kata doa dan harapan yang bisa ditulis dalam kartu, pesan tertulis di WhatsApp, bingkisan hadiah, maupun disampaikan secara langsung berikut ini yang dirangkum dari Kompas.com.

Ucapan Imlek 2022

Melansir berbagai sumber, berikut pilihan ucapan Imlek 2022 yang bisa diberikan kepada kerabat atau orang terdekat dalam bahasa Inggris beserta artinya.

1. Happy Chinese New Year!

Selamat Tahun Baru China!

2. Wishing you luck, love, and health this Chinese New Year.

Semoga kamu mendapatkan keberuntungan, cinta, dan kesehatan di Tahun Baru Imlek ini.

3. May all your wishes come true this Chinese New Year.

Semoga semua keinginanmu menjadi kenyataan di Tahun Baru Imlek ini.

4. May the Chinese New Year bring you joy and prosperity.

Semoga Tahun Baru Imlek memberi kamu sukacita dan kemakmuran.