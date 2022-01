Siapakah Evalina Heryanti Perempuan Nasrani Jadi Dewan Pakar PKS Cek Profil Biodata Evalina Heryanti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada yang menarik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru-baru ini.

Partai yang notabenenya kental dengan agama Islam selama ini membuat terobosan baru dengan mengangkat Evalina Heryanti sebagai satu diantara Dewan Pakar PKS.

Lantas siapakah Evalina Heryanti yang beragama Kristen menjadi Dewan Pakar PKS?

Melansir dari situs remsi PKS, pks.id disebuatkan bahwa pelantikan Dewan Pakar PKS dilangsungkan pada Senin 24 Januari 2022 kemarin.

Pelantikan itu dihadiri langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Perempuan non muslim tersebut dipercaya menjadi Dewan Pakar PKS.

Tercatat Evalina Heryanti pernah menjadi Data Analysis and Assistance Team NOC of Indonesia for Olympic Games 2020 Tokyo.

Menurut Evalina Heryanti ia merasa senang bisa bergabung dengan PKS.

Ia berada di bagian Dewan Pakar PKS di bidang olahraga dan prestasi.

"Saya sangat senang dan bangga bergabung menjadi Dewan Pakar PKS di bidang olahraga dan prestasi," tutur Eva dilansir dari pks.id.