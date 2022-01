PT PMKS Laporkan Terkait Hilangnya Dokumen Perkapalan ke KSOP Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Permasalahan dunia bisnis perairan di Kalimantan Barat kembali muncul, kali ini PT Pelayaran Mitra Kalindo Samudera (PMKS) yang mengeluhkan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan operasional serta kapal yang dimilikinya hilang sesuai yang diungkapkan oleh Rahmat Kepala Personalia PT PMKS kepada sejumlah awak media.

Menurut Rahmat, permasalahan yang terjadi pada ekspedisi antar pulau yang dilakukan pihaknya bermula saat Evi selaku Dirut PT PMKS melakukan perjanjian ikatan hukum usaha dengan Nw. Kemudian, sekitar empat atau lima bulan pasca perjanjian berlangsung, Nw hilang begitu saja tanpa ada kabar.

Sementara dokumen-dokumen penting berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk dokumen kapal yaitu Dokumen Kapal LCT Khatulistiwa I dan II dan KM Arwana Ekspress yang disertakan kepada Nw tidak diketahui keberadaannya.

"Akhirnya kami mengetahui dokumen-dokumen itu ternyata berada di tangan seseorang bernama As, dan ini sudah diakui As melalui via seluler kepada saya," terang Rahmat kepada awak media di Pontianak, Kamis 27 Januari 2022.

• Gedung SMAN 11 Pontianak Diresmikan, Disdik Kalbar Pastikan Penerimaan Siswa Baru Sesuai Prosedur

Rahmat menjelaskan kerja sama yang dilakukan bukan bersama As melainkan dengan Ns, tetapi anehnya dokumen-dokumen kapal pihaknya berada di tangan As yang merupakan pihak ketiga dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian kerja tersebut.

"Hal ini sudah saya laporkan dan saya sudah buat pengaduan ke KSOP bahwa ada pihak lain yang menguasai dokumen sertifikat kapal-kapal dan menghambat usaha ekspedisi kapal air milik kami," terang Rahmat.

Rahmat juga menyampaikan, fungsi KSOP untuk PNBP meliputi sebagaimana peraturan Dirjen Hubla nomor 222/DJPL/2019 tentang SOP tindak pidana pelayaran (penyidik sipil) yaitu menerbitkan, validasi, penyidik sipil, sertifikat-sertifikat dokumen kapal milik negara yang haknya diberikan.

Kepada setiap pendaftar (akta pendaftaran hak kapal) dengan legal persyaratan hukum, namun setiap kerahasiaan dokumen kapal hak milik pendaftar tidak boleh berada atau dikuasai ditangan orang lain tanpa izin atau perjanjian pemilik hak terdaftar.

Rahmat juga menegaskan pihaknya sudah mengadukan dan melaporkan hal ini kepada KSOP, namun hingga sekarang diakuinya belum ada kejelasan dari pihak terkait.

"Saya meminta KSOP untuk memeriksa As dan mengambil seluruh dokumen negara berupa sertifikat kapal dari tangan As cs," jelasnya.