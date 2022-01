Perankan Raya di Serial Layangan Putus, Graciella Abigail Tuai Pujian Lakoni Aktris Cilik Terbaik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Serial Layangan Putus behasil mengaduk emosi para penonton lewat peran yang dibawakan beberapa aktris ternama,

satu diantara yang menjadi perhatian ialaha, aktris cilik Graciella Abigail yang memerankan karakter Raya anak kedua orangtua yang mengalami masalah rumah tangga.

Graciella Abigail, cukup sering terlihat menyelipkan dialog berbahasa Inggris dalam serial Layangan Putus.

Kemampuan aktris cilik tersebut ahirnya menuai pujian.

• Perankan Karakter Manipulatif Sebagai Aris di Layangan Putus, Reza Rahadian: Menyeramkan dan Jahat

Terlebih ketika Graciella menulis dan membacakan surat berbahasa Inggris untuk Papip, ayahnya dalam serial tersebut yang diperankan Reza Rahadian.

Dalam surat tersebut, Raya menuliskan curahan hatinya setelah merasakan kondisi ayah dan ibunya.

"Dear Dad, I Miss you so much. I wish you were here. Here with me and mom watching TV, liked we used to. And sometimes I just can't hide it." "I want you to know that when you hurt mom, you hurt me too. I wish there is something I could do to make you come back to us," demikian sepenggal bagian pembuka dalam surat yang dibacakan Graciella sebagai Raya dalam Layangan Putus.

Tak hanya sukses membuat penonton terharu karena kemampuan aktingnya di adegan tersebut.

Graciella juga berhasil mendapat pujian karena kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki. "Raya ajarin bahasa Inggris," tulis @yundaariani_.

• Reza Rahadian Terkesima Lihat Adegan Putri Marino di Layangan Putus Episode Terbaru

"Aku jg nangis Raya. Bahasa Inggris km pinter banget. Lha q cuma sepengal2 ngerti nya. Tapi Alhmdllah paham lah mksd nya...," tulis @choirunniisaa.