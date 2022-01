Kabar Terbaru Engku Emran Setelah Pisah dengan Laudya Cynthia Bella, Perubahan Drastis Terlihat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar terkini Engku Emran setelah berpisah dengan Laudya Cynthia Bella diketahui telah menikah lagi.

Selebgram Malaysia tersebut kerap membagikan momen terbarunya di Instagram.

Mantan suami Laudya Cynthia Bella ini masih sering bersepeda.

Diketahui, Engku Emran sekarang nikah lagi dengan Noor Nabila yang juga menjadi satu warga negara, Malaysia.

Hal ini diketaui lewat pantauan di media sosial Instagramnya @narmeukgn.

Penasaran seperti apa kabar terbarunya, berikut 3 potret terbaru Engku Emran terkini, Kamis 27 Januarai 2022.

1. Kabar terbaru Engku Emran yang kini gemar naik sepeda

"Got stung by a bee a week ago today up G-Sempah. Our Janda Baik tour was interrupted. Sorry honeys!" tulis Engku Emran melalui akun pribadinya tersebut,

Nampaknya di postingan terbarunya tersebut Engku Emran sedang menunjukan bahwa dirinya habis digigit lebah, saat memakai pakaian sepeda.

Bersama teman-temannya, Engku Emran melakoni hobi bersepeda.