Bank Mandiri Serahkan Hadiah Livin' to the Max, Warga Sanggau Ini Tak Sangka Dapat Mobil BMW X1

Bank Mandiri mengadakan program undian berhadiah Livin’ to the Max kepada nasabah pengguna Livin’ by Mandiri.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bank Mandiri mengadakan program undian berhadiah Livin’ to the Max kepada nasabah pengguna Livin’ by Mandiri, termasuk nasabah baru guna meningkatkan penggunaan dan aktivasi aplikasi Livin’ by Mandiri.

Total hadiah yang dibagikan dalam program ini sebanyak 100 unit BMW X1 serta 1.000 unit motor jenis Vespa Sprint dan Yamaha NMAX.

Khusus di Area Pontianak – Kalimantan Barat, Bank Mandiri menyerahkan hadiah 1 unit BMW X1, 1 unit Vespa Sprint dan 2 unit All New Nmax 155 kepada pemenang yang merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang Sanggau Bodok, Cabang Pontianak Kota Baru, Cabang Pontianak Sidas dan Cabang Pontianak Sungai Raya Dalam yang telah terverifikasi menjadi pemenang Program Livin’ to the Max periode pertama sampai kelima yang berasal dari wilayah Kalimantan Barat.

Bank Mandiri mengadakan program undian berhadiah Livin’ to the Max kepada nasabah pengguna Livin’ by Mandiri. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MIRNA)

Vice President Bank Mandiri Area Pontianak, Agus Subandi menjelaskan bahwa Program Livin’ to the Max bertujuan memberikan apresiasi kepada nasabah yang sudah memberikan kepercayaan kepada Bank Mandiri dalam melakukan transaksi digital.

Melalui program ini diharapkan transaksi nasabah pada Livin by Mandiri menjadi meningkat.

Bank Mandiri juga mengucapkan selamat dan turut berbahagia kepada Nasabah yang menjadi Pemenang Livin’ to the Max.

Acara Penyerahan hadiah hari ini merupakan yang pertama, setelah sebelumnya telah diserahkan 2 unit Vespa Sprint dan 2 unit All New Nmax 155 oleh Bank Mandiri Cabang Ketapang, Cabang Singkawang, Cabang Bengkayang, dan Cabang Ngabang pada periode Desember tahun 2021 lalu.

Bank Mandiri mengadakan program undian berhadiah Livin’ to the Max kepada nasabah pengguna Livin’ by Mandiri. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MIRNA)

"Program ini akan terus berjalan hingga 3 Juni 2022 mendatang, di mana akan dilakukan pengundian setiap minggunya. Semakin sering transaksi menggunakan Livin’ by Mandiri, nasabah memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah,” ujar Agus saat menyerahkan secara simbolis hadiah mobil dan motor kepada nasabah pemenang di Pontianak, Kamis 27 Januari 2022.

Ditambahkannya, Livin’ to the Max adalah program undian berdasarkan Livin’ poin yang dikumpulkan nasabah atas setiap transaksi yang dilakukan.

Adapun transaksi yang dihitung antara lain, transfer antar bank, bayar, top up, dan penambahan saldo, masing masing aktivitas transaksi tersebut akan mendapatkan poin yang akan diundi setiap minggunya. Nasabah juga dapat menukarkan 230 Livin’ Poin untuk menjadi poin undian.