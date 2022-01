3 Strategi yang Dapat Diterapkan dalam Membangun Bisnis Berbasis Hobi di ShopeePay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Platform bisnis saat ini semakin berkembang lewat aplikasi penjualan terbesar di Indonesia.

Satu diantaranya ialah Shopee. ShopeePay Talk yang merupakan sebuah platform diskusi interaktif, kembali digelar secara virtual.

Diinisiasi oleh ShopeePay untuk membahas berbagai topik ringan, trendy dan insightful, ShopeePay Talk hadir dan membahas salah satu topik yang banyak dilirik masyarakat saat ini.

Nah, tema yang diusung kali ini adalah yaitu mengeksplorasi hobi yang menyenangkan menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan.

Dalam acara virtual yang Grid.ID ikuti pada Kamis 27 Januari 2022 ini, hadir Nova Dewi, CEO & Co-Founder of Suwe Ora Jamu yang gemar mengeksplorasi racikan jamu tradisional, serta Angel Chyntia, Co-Founder of Goban Cosmetics yang memiliki kecintaan pada dunia kecantikan.

Selain itu, turut hadir pula Yoris Sebastian, Founder of OMG Consulting and Co-Founder of Inspigo, selaku pakar bisnis kreatif.

Dari kisah perjalanan bisnis yang bermula dari hobi Nova Dewi dan Angel Chyntia, serta pakar industri bisnis kreatif Yoris Sebastian, inilah tiga strategi yang dapat diterapkan dalam membangun bisnis berbasis hobi:

1. Skala prioritas

Ada satu tantangan yang dihadapi ketika membangun bisnis yang berasal dari hobi, yaitu memposisikan diri antara hobi yang digemari dengan bisnis yang harus terus berjalan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, pebisnis harus mampu berpikir objektif serta beradaptasi dengan memasang mindset.