Kerugian Negara Capai 1,3 Milyar, Kejaksaan Tinggi Kalbar Tahan Tersangka Korupsi Pembebasan Tanah

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan seorang pria berinisial B sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai lebih dari 1,3 Milyar Rupiah.

B diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan tanah di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2018 Tahun 2019 dan Tahun 2020, pada salah satu BUMN.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi saat memimpin konferensi pers di Kejaksaan Tinggi Kalbar menyampaikan Tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan alasan sebagai Kuasa telah menjual tanah milik warga di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah kepada salah satu BUMN melebihi nilai pasar.

Akibat hal tersebut, negara merugi hingga 1,3 milyar rupiah.

"B ini masyarakat biasa tetapi dia kenal dengan pemilik tanah dan memiliki akses terhadap tim pembebasan,"

"Dari hasil penyelidikan, Tim penyidik sudah mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup kuat atas dugaan tindak pidana saudara B untuk menetapkannya sebagai tersangka, dan untuk mempercepat proses penyidikan kita lakukan penahanan selama 20 hari kedepan, " ujar Dr. Masyhudi, Rabu 26 Januari 2022.

Penyidikan terhadap kasus ini tidak hanya berhenti pada tersangka B saja, penyidikan akan terus berlangsung dan terdapat kemungkinan masih akan berkembang.

Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

