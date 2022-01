Penyakit Matthew White Sebelum Meninggal Dunia di Usia 12 ! Aktor Cilik di Flim Danur 3

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar duka datang dari hiburan tanah air Indonesia.

Artis cilik Matthew White di Film Danur 3: Sunyaruri, meninggal dunia di usia 12 tahun.

Kabar duka ini disampaikan oleh Prilly Latuconsina di Instagram, pada Minggu 23 Januari 2022.

"Dear Matthew, anak baik, anak pinter, anak manis. Sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg, pasti kamu udah bahagia di surga! I miss you so much! Cepet banget kamu perginya. We Love you Matt! Minta Al-fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanyaa," tulis aktris pemeran utama film Danur tersebut.

Postingan kabar duka di IG Prilly itupan diikuti komentar sejumlah arti lain yang turut berduka atas meninggalnya Matthew.

Seperti Risa Saraswati, Irfan Hakim, dan Nicole Rossi.

Begitu pula Daood yang pernah main film bareng dengannya mendiang juga mengucapkan bela sungkawa mendalam.

"Innalillahiwainnailaihirojiuuuun Dear @official.mattwhite Terimakasih sudah jadi temen yang baik buat daood Mathew udah ga sakit lagi Sampai bertemu lagi temen baikku Yang kuat ya mamih sayang @yani_enough Turut berduka yang paling dalam dari daood sekeluarga

We love you mamih" @yani_enough

Sebelum meninggal aktor cilik Matthew White dikabarkan sempat mengidap diabetes.

Kondisi kesehatan pemain film Danur ini menurun sejak Sabtu dan dilarikan ke rumah sakit.